Cantor e ativista Pete Seeger morre aos 94 anos

Seeger morreu tranquilamente, durante o sono disse seu neto, Kitama Cahill-Jackson, ao anunciar o falecimento do avô.

O cantor ganhou fama como membro do The Weavers, quarteto formado em 1948 e que fez sucesso com músicas como "Goodnight Irene".

Nos anos 1950, Seeger foi deixado no ostracismo por suas posições de esquerda. Os canais comerciais de televisão dos Estados Unidos o boicotaram por mais de uma década. Mas sua carreira continuou e ele seguiu gravando e se apresentando por mais seis décadas.

Já nonagenário, Seeger mantinha vivo o ativismo político pelo qual também tornou-se conhecido. Em outubro de 2011, Seeger participou dos protestos do movimento Ocupe Wall Street em Nova York.

Em 2009, protagonizou uma apresentação de gala em Washington dois dias antes da posse do atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Fonte: Associated Press.