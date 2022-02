Cantora indiana Lata Mangeshkar morre aos 92 anos após complicações de covid

A cantora Lata Mangeshkar, um dos maiores ícones culturais da Índia, morreu neste domingo, 6, aos 92 anos em Mumbai. Segundo a mídia indiana, Lata havia sido internada no dia 11 de janeiro após complicações de covid-19.

“Estou angustiado além das palavras”, escreveu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modino, no Twitter. “A gentil e carinhosa Lata Didi nos deixou. Ela deixa um vazio em nossa nação que não pode ser preenchido. As próximas gerações vão se lembrar dela como um forte da cultura indiana, cuja voz melodiosa tinha uma capacidade inigualável de hipnotizar as pessoas."

Nascida em 1929 na Índia pré-independência, Lata cantou mais de 15 mil músicas em 36 idiomas durante 73 anos de carreira. Sua voz saiu dos aparelhos de TV, das ondas de rádio e dos cinemas na maior parte dos três quartos de século da Índia independente, o que deu a ela o apelido de “Rouxinol da Índia”.

Lata encantou os indianos com sua voz melodiosa e de alcance cantando desde canções patrióticas até românticas em filmes e álbuns. O mundo de Bollywood - em que a música é fundamental para o cinema - foi onde a cantora deu os primeiros passos ainda adolescente e depois fez seu nome.

Ela cantou para as primeiras estrelas femininas de Bollywood, como Madhubala e Meena Kumari, e mais tarde deu voz a divas modernas como Priyanka Chopra. Um momento decisivo da carreira veio em Mughal-e-Azam, de 1960. A música Pyar Kiya Para Darna Kya? foi considerada uma das canções definidoras do cinema indiano.

I am anguished beyond words. The kind and caring Lata Didi has left us. She leaves a void in our nation that cannot be filled. The coming generations will remember her as a stalwart of Indian culture, whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerise people. pic.twitter.com/MTQ6TK1mSO — Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2022