Capa de novo 'Charlie' causa protestos de líderes islâmicos

(Atualizada às 18h)A decisão do jornal satírico francês Charlie Hebdo de publicar uma nova charge de Maomé na capa da edição histórica que chegou aos leitores nesta quarta-feira, 14, causou protestos de líderes islâmicos em todo o mundo.

O grande mufti de Jerusalém, a mais importante autoridade religiosa nos territórios palestinos, denunciou nesta quarta-feira, 14, como um insulto aos muçulmanos a capa com a charge de Maomé do novo número do jornal Charlie Hebdo, mas alertou que não se deve recorrer à violência. O grande mufti é o responsável pelos lugares sagrados do Islã em Jerusalém, começando pela mesquita de Al-Aqsa.

"Este insulto feriu os sentimentos de cerca de dois bilhões de muçulmanos no mundo", afirmou Mohamed Hussein em um comunicado. "As caricaturas e outras provocações danificam as relações entre os fiéis das fés abraâmicas", afirmou ainda, referindo-se às três religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo.

O secretário-geral da Organização para a Cooperação Islâmica (OIC, na sigla em inglês), Iyad Amin Madani, qualificou a atitude do jornal de “insolente, ignorante e irresponsável”. Madani lembrou que o mundo islâmico não só condenou os ataques terroristas ocorridos na última semana na França, como participou, por meio de cidadãos e líderes, da marcha que reuniu 1,5 milhão de pessoas domingo, em Paris.

“Mas, ao mesmo tempo nós vemos que, no dia seguinte, o jornal voltou a publicar desenhos de Maomé. Isso é uma insolência, uma ignorância e uma irresponsabilidade. Pessoas marcharam pela sua liberdade de expressão, mas essa liberdade não pode atingir a crença de outras pessoas”, enfatizou Madani.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamed Javad Zarif, disse que “valores e crenças precisam ser respeitadas para que haja um diálogo sério com o Ocidente”. Zarif fez a declaração em entrevista concedida antes de iniciar reunião com o secretário de Estado americano, John Kerry, sobre a redução da capacidade nuclear do país.

Na Faixa de Gaza, o porta-voz do Hamas, Fawzi Barhoum, condenou a charge do profeta Maomé. “Esta é uma ação perigosa. É claramente um ataque aos muçulmanos, é uma motivação para o ódio e a consolidação do ódio contra os muçulmanos no mundo e na França. Todas essas campanhas contra o islamismo, contra o profeta Maomé e contra os muçulmanos no Ocidente precisam parar.”

Ainda nesta quarta-feira, o grupo xiita libanês Hezbollah afirmou que as caricaturas do profeta Maomé publicadas na nova edição do Charlie Hebdo contribuem para o "apoio ao terrorismo, ao extremismo e aos terroristas".

"Esse trabalho é inaceitável e não pode ser justificado sob nenhuma consideração", declarou o grupo libanês em comunicado. O texto considera que a representação de Maomé por meio das charges é uma "grande provocação ao sentimento de mais de 1,5 bilhão de muçulmanos de todo o mundo".

A capa da edição histórica do Charlie Hebdo - a primeira depois que a redação do jornal foi atacada por terroristas, que mataram 12 pessoas no dia 7 - traz uma charge do profeta Maomé com lágrimas nos olhos, segurando uma placa onde se lê em francês "Eu sou Charlie", a mesma frase usada por milhões de manifestantes que marcharam pelas ruas da França no domingo. No topo, o título: Tudo é perdoado.

A edição do Charlie Hebdo tinha tiragem prevista de 3 milhões de exemplares, mas, com a grande demanda registrada nesta manhã, foi ampliada para 5 milhões, número mais de 80 vezes maior do que a circulação normal, de 60 mil. / AFP, EFE, REUTERS