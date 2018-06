Capa de revista alemã traz Estátua da Liberdade decapitada por Trump

BERLIM - A revista semanal alemã Der Spiegel causou polêmica no país e no mundo neste sábado, 4, ao publicar uma capa que traz uma ilustração da Estátua da Liberdade decapitada pelo presidente americano, Donald Trump.

A ilustração mostra o líder com uma faca ensanguentada em uma mão e a cabeça da estátua, pingando sangue, na outra. A imagem traz a legenda “América primeiro”, uma referência ao slogan do empresário em sua campanha durante a corrida pela Casa Branca.

O artista que desenhou a capa, Edel Rodríguez, um cubano que fugiu para os EUA em 1980 como refugiado político, disse ao jornal The Washington Post: “É uma decapitação da democracia, uma decapitação de um símbolo sagrado”.

A capa desencadeou um debate no Twitter e na imprensa alemã e internacional. Alexander Graf Lambsdorff, membro do Partido Democratas Livres (FDP) e vice-presidente do Parlamento Europeu, classificou a capa como “de mau gosto”.

A polêmica ocorre após uma série de ataques às políticas do governo alemão por parte de Trump e seus assessores, realçando a rápida deterioração das relações entre os dois países. A chanceler alemã, Angela Merkel, foi uma grande aliada do ex-presidente Barack Obama, que a chamou de “parceira sensacional”.

Em janeiro, Trump disse que Merkel cometeu um “erro catastrófico” ao abrir as portas para a imigração. Nesta semana, seu maior assessor de comércio exterior disse que a Alemanha estava usando um euro “grosseiramente desvalorizado” para ter vantagem comercial sobre os EUA e seus parceiros da Europa.

A embaixada americana em Berlim não quis comentar a capa da revista. / REUTERS