Capacetes azuis detidos por rebeldes estão bem Vários dos 21 filipinos das forças de paz da ONU, sequestrados pelos rebeldes sírios na quarta-feira, afirmaram em vídeos postados na internet ontem que estão bem, enquanto os insurgentes sírios relatam confrontos com o Exército do ditador Bashar Assad e bombardeios na região onde mantêm os capacetes azuis cativos - próximo às Colinas do Golan, território sírio ocupado por Israel após a Guerra dos Seis Dias. Os ativistas pedem o cessar dos ataques para que seus "convidados" sejam libertados.