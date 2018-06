Capital do Paraguai está em estado de emergência

María Cristina Morales, diretora da Secretaria do Ambiente do Paraguai, informou que o lixão Cateura, localizado em um bairro de mesmo nome, está totalmente inundado. Há o risco de que a água se misture com um depósito de líquidos contaminados.

A Câmara dos Deputados apoiou uma declaração de emergência ambiental e espera que o Senado aprove uma proposta para ampliar os gastos da Secretaria do Ambiente em US$ 1 milhão. O dinheiro seria usado para buscar técnicas mais rápidas de prevenção contra contaminação. Fonte: Associated Press.