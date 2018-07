Capitalizar Commerzbank é plausível, dizem fontes Autoridades reguladoras do setor bancário alemão afirmam que os planos do executivo-chefe do Commerzbank, Martin Blessing, de capitalizar em 5,3 bilhões de euros a instituição sem o auxílio do governo alemão são "plausíveis", reportou neste domingo o jornal Sueddeutsche, ao citar fontes não nomeadas da supervisão do mercado e sem nomear os reguladores em questão.