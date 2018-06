Capitão do Costa Concórdia responderá por homicídio

Se condenado, ele poderá cumprir até 20 anos de prisão. Schettino será o único acusado no julgamento, marcado para 9 de julho. Os outros cinco acusados procuraram costurar acordos, que estão sendo tratados em um processo à parte.

A promotoria alega que Schettino guiou o navio de modo perigoso para muito perto da ilha, em uma jogada publicitária para o Costa Concórdia Spa, a companhia responsável pelo navio. Já Schettino alega estar servindo de bode expiatório, já que o recife com o qual o navio se chocou não estava no mapa. Ele afirma, aliás, ser um herói por ter manobrado o navio para perto do porto de Giglio, facilitando o resgate dos sobreviventes.

Especialistas no assunto dizem que a tripulação do navio não tinha um treinamento apropriado ou certificação em segurança para situações de emergência. Eles afirmam ainda que o Costa Concórdia demorou para alertar as autoridades costeiras. A empresa nega a acusação.

O advogado do capitão, Francesco Pepe, disse à imprensa que o juiz rejeitou nesta quarta-feira, 22, o pedido para que abandonasse a acusação contra Schettino. Na última semana o juiz também rejeitou o acordo proposto pela defesa, que poderia reduzir drasticamente sua sentença em caso de condenação. As informações são da Associated Press.