Capitão do Costa Concordia volta ao mar O capitão do navio de cruzeiro Costa Concordia, acidentado em janeiro na Itália, voltou a navegar, informou ontem o tabloide britânico The Sun. Francesco Schettino, de 52 anos, que responde judicialmente pelo naufrágio que matou 32 pessoas, foi visto sem camisa e de óculos escuro, pilotando um barco perto de sua casa, em Sorrento. O barco seria de um amigo, que passou o controle para Schettino.