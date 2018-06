Capriles desafia Maduro com marcha na capital O principal candidato da oposição na Venezuela, Henrique Capriles, reuniu milhares de seus partidários em um tradicional local de manifestações do chavismo, em Caracas. Em vez do vermelho da campanha do candidato e presidente em exercício, Nicolás Maduro, a Avenida Bolívar - que corta o centro da capital - foi colorida pelo amarelo, azul e vermelho de Capriles, as cores da bandeira venezuelana. Os dois se enfrentarão nas urnas no domingo.