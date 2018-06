Capriles diz que vai abandonar coalizão opositora venezuelana

O líder da oposição venezuelana e ex-candidato à presidência Henrique Capriles anunciou nesta quinta-feira, 24, a saída da coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD).

+ Países latino-americanos pedem auditoria independente de eleição na Venezuela

A decisão foi anunciada após um dos partidos da coligação, a Ação Democrática, do ex-presidente da Assembleia Nacional Henry Ramos Allup, ter aceitado jurar a Assembleia Nacional Constituinte convocada pelo chavismo.

“Não seguirei na MUD nem farei parte dela enquanto Ramos Allup estiver nela”, disse Capriles em seu canal na internet.

A primeira eleição para governador desde 2012 na Venezuela ocorreu com um ano de atraso, mas foi vista pela oposição como um plebiscito contra o presidente Nicolás Maduro. Durante a votação, atrasos, mudanças de centros eleitorais e propaganda pró-candidatos do governo foram algumas das reclamações. Aliados de Maduro conquistaram 17 dos 23 estados do país. / AFP