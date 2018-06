Capriles exige que Chávez prove que está no comando

CARACAS - O líder da oposição na Venezuela, Henrique Capriles, exigiu na quarta-feira que o presidente Hugo Chávez prove que sua saúde está melhorando e que ele está no comando do país. Chávez não foi visto ou ouvido em público desde 11 de dezembro, quando foi submetido a uma cirurgia para tratamento de câncer.

Na quarta-feira, a assinatura de Chávez apareceu em um jornal diário do governo abaixo de um decreto que nomeava o ex-vice-presidente Elias Jaua como novo ministro de Relações Exteriores da Venezuela, uma indicação anunciada um dia antes pelo atual vice-presidente Nicolás Maduro.

A assinatura foi considerada por alguns defensores de Chávez como uma evidência de que o presidente pode estar se recuperando. No entanto, o líder da oposição exigiu que o mandatário prove isso.

"Se o presidente pode assinar um decreto, eu exijo que ele venha a público", disse Capriles ao tomar posse do governo do Estado de Miranda, após ter sido reeleito em dezembro. "Os venezuelanos precisam de um governo que governe. Chegou a hora de preencher o cargo e trabalhar para todos os cidadãos da Venezuela", acrescentou o líder da oposição, que acusou o governo de estar paralisado por causa da incerteza sobre a saúde Chávez.

Na terça-feira, pouco antes de nomear o novo ministro de Relações Exteriores, Maduro afirmou que visitou Chávez no início desta semana e que o presidente havia convidado Jaua para fazer parte de seu gabinete. Os funcionários do governo insistem que Chávez continua no comando, mas ninguém explicou como a assinatura de Chávez apareceu na publicação estatal.

