Capriles fala sobre plano de governo e ironiza Chávez

CARACAS - O candidato da oposição à presidência da Venezuela, Henrique Capriles, fez um discurso nesta segunda-feira, 10, e detalhou alguns dos seus planos de governo, caso vença as eleições presidenciais de 7 de outubro. Capriles também ironizou o presidente Hugo Chávez, seu adversário no sufrágio. "Se eles são socialistas, eu sou marxista-leninista", disse Capriles, irônico, em referência à taxa de homicídios da Venezuela, uma das mais altas do mundo; ao sistema penitenciário assolado pela violência e aos hospitais em ruínas.

Capriles prometeu subir o salário mínimo, reduzir a inflação e também "comprar 15 mil novas" unidades para o transporte público, sem se referir exatamente se seriam ônibus ou vans. A oposição acusa Chávez de investir muito pouco no transporte público.

Capriles acusa o atual presidente de arruinar a riqueza petrolífera da Venezuela ao fazer acordos para fornecer petróleo a preço baixo aos países aliados de Caracas. Chávez rebate essas acusações.

