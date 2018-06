Capriles se encontra com presidente da Colômbia

Henrique Capriles perdeu a disputa por uma pequena margem de diferença para o candidato do partido do governo, Nicolás Maduro.

O encontro irritou algumas autoridades do governo da Venezuela. O ministro de Relações Exteriores do país, Elias Jaua, disse à rede de televisão estatal que a reunião deve abalar "as boas relações" que a Venezuela possui com a Colômbia. O porta-voz do Parlamento, Diosdado Cabello, comparou a reunião a "colocar uma bomba em um trem".

Jaua disse que a Venezuela vai reavaliar o seu papel de observador nas negociações de paz, em Cuba, entre o governo de Santos e maior grupo rebelde da Colômbia, as Farc. Ele disse que Maduro havia convocado o enviado da Venezuela às negociações para consultas.

"Sem dúvida a situação de hoje nos obriga a estudar a participação da Venezuela como facilitador do acordo de paz", disse Jaua. Autoridades venezuelanas desempenharam um papel importante em conduzir as negociações com as Farc em Havana.

Santos reconheceu a vitória eleitoral de Maduro e participou da sua cerimônia de posse no mês passado. Autoridades colombianas não comentaram sobre as objeções da Venezuela sobre o encontro com Capriles. As informações são da Associated Press.