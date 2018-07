Cápsula russa Soyuz chega à estação Internacional

"É uma visão tão bonita que é difícil de acreditar", disse Vinogradov, de 59 anos, que já esteve no espaço em 1997 e em 2006, à televisão da Nasa.

Os novos tripulantes passarão cinco meses no espaço antes de voltarem para a Terra. Foram necessárias quase duas horas até que houvesse a equalização de pressão entre a cápsula e a estação, permitindo a entrada dos novos tripulantes.

Cassidy, Vinogradov e Misurkin foram recebidos com abraços pelo norte-americano Tom Marshburn, o russo o Roman Romanenko e o canadense Chris Hadfield, que está na estação desde dezembro.

Foi a primeira vez que uma tripulação fez uma rota tão direta à estação espacial. Cassidy, Vinogradov e Misurkin são os primeiros a chegar a estação após apenas quatro órbitas ao redor da Terra, em vez das 50 horas padrão para chegar ao local. A nova manobra fora testada com sucesso por três naves de carga russas não tripuladas. As informações são da Associated Press.