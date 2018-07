Capturados em ações históricas Saddam Hussein, Osama bin Laden e Ratko Mladic também tiveram ações de captura cinematográficas. Saddam estava escondido no buraco de uma casa ao ser encontrado, em dezembro de 2003, depois de oito meses desaparecido - ele foi morto logo depois. Já o general servo-bósnio Ratko Mladic se escondeu por anos até ser capturado em maio e levado a julgamento no Tribunal Penal Internacional, em Haia. No caso de Bin Laden, os americanos enviaram uma equipe de elite para abater o terrorista e optaram por não divulgar imagens da ação. Dos líderes árabes depostos ao longo do ano, Kadafi é o único que acabou morto. Hosni Mubarak, do Egito, buscou refúgio no balneário de Sharm el Sheik. Zine al-Abidine Ben Ali, da Tunísia, conseguiu asilo na Arábia Saudita. / G.C.