Caracas 'advertiu' militares paraguaios sobre sanções Três generais do Paraguai afirmaram ontem à promotoria do país que durante o encontro do chanceler venezuelano, Nicolás Maduro, com militares paraguaios em Assunção, no dia 22, antes da destituição de Fernando Lugo da presidência, o representante de Caracas fez uma "advertência" sobre as sanções internacionais que o Paraguai poderia sofrer em razão do impeachment do presidente.