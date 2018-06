Caracas nega suspensão do Mercosul e garante que continuará participando das reuniões

CARACAS - O governo venezuelano advertiu nesta sexta-feira, 2, que não admite a decisão dos quatro países do Mercosul de suspender seus direitos como Estado membro, e afirmou que seguirá participando de todas as reuniões do grupo.

"A Venezuela não reconhece esse ato írrito sustentado na Lei da Selva de alguns funcionários que estão destruindo o Mercosul", escreveu a chanceler Delcy Rodríguez em sua conta no Twitter.

Ela ainda afirmou que o país - que entrou para o bloco em 2012 - "seguirá exercendo a presidência legítima (do Mercosul) e participará com direito a voz e voto em toda as reuniões como Estado Parte".

"Convocamos os povos do Mercosul que não deixem arrebatar seus mecanismos de integração, sequestrados x burocratas intolerantes", escreveu a ministra das Relações Exteriores na rede social.

Os quatro países fundadores do bloco - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - enviaram uma "comunicação" à Venezuela para indicar que seus direitos no bloco "estão suspensos", informou na quinta-feira uma fonte do governo brasileiro. Mas Delcy indicou que "esta notificação não existe" e a chamou de "falsa".

De acordo com a fonte brasileira, a informação não foi divulgada publicamente porque provavelmente "ainda não foi recebida" oficialmente em Caracas.

A medida está vinculada ao vencimento do último prazo dado em setembro para que Caracas cumprisse com suas obrigações de adesão ao Mercosul, explicou a fonte, que pediu anonimato. Os chanceleres "elaboraram informes, nos quais ressaltam que a Venezuela não cumpriu o acordado" e, em consequência, "enviaram uma comunicação notificando-a de que seus direitos estão suspensos", acrescentou a fonte. / AFP