Caracas reitera que assassinato de opositor não foi crime político

O governo venezuelano afirmou no início da tarde desta quarta-feira, 2, que "investigações científicas" mostram que o assassinato do político opositor Luis Manuel Díaz, no dia 25, foi resultado de uma briga entre gangues e nada teve a ver com a campanha eleitoral que se desenrola para a eleição legislativa do domingo.

O ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, Gustavo López, realizou um pronunciamento para "desmentir as declarações mentirosas e irresponsáveis" sobre o caso, referindo-se às acusações feitas pela coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) de que a morte teria motivações políticas.

López afirmou que trabalhos conjuntos de um grupo especial de investigações destacado para o caso e do Sebin (Serviço Bolivariano de Inteligência) apontaram "cientificamente" para um crime comum, motivado por disputas entre grupos criminosos locais.

Díaz, que era secretário-geral regional do partido opositor Ação Democrática (AD), foi assassinado a tiros enquanto ainda estava no palanque de um comício no município de Altagracia de Orituco, no Estado de Guárico. A mulher do líder opositor preso Leopoldo López, Lilian Tintori, estava presente no evento.

O ministro apresentou três suspeitos de participação no crime, incluindo um pistoleiro que, segundo ele, trabalhou "ao estilo dos paramilitares colombianos". O governo de Nicolás Maduro atribui muito da violência que vem aumentando no país a supostos planos orquestrados por grupos criminosos colombianos.

Em crimes passados, Maduro chegou a acusar diretamente o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe - contumaz crítico do chavismo - de coordenar conspirações contra o chavismo. Uribe sempre respondeu às acusações negando veementemente qualquer envolvimento.