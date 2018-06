Caracas ‘veta’ reunião da OEA para discutir crise no país

Os 34 países-membros da organização discutem agora diferentes propostas para reagir ao conflito entre o governo de Nicolás Maduro e opositores. A Venezuela se opõe à intervenção da OEA e sustenta que a União de Nações Sul-americanas (Unasul) é o âmbito mais apropriado para discutir a situação do país.

Apesar de a reunião proposta pelo Panamá não ter ocorrido, o representante do Brasil na OEA, Breno Dias da Costa, disse ao Estado que a maioria dos integrantes da organização considera prematura a realização do encontro.

A reunião do Conselho Permanente foi convocada para ontem, mas foi cancelada por não ter seguido o regulamento da entidade. O encontro foi marcado pelo representante da República Dominicana, que é o presidente do conselho. No entanto, por estar fora dos EUA, o comando da OEA foi para a vice-presidência, ocupada pela Venezuela, que cancelou a reunião.

Com o encontro dos chanceleres praticamente descartado, a OEA debate a possibilidade de emitir um comunicado sobre os conflitos ou enviar uma missão para verificar a situação do país.