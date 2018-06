Card. Bertone defende mudança para residência luxuosa

A declaração veio depois que várias notícias divulgadas na semana passada afirmarem que o Papa estaria furioso com a mudança de Bertone para um "mega apartamento" em um dos edifícios do Vaticano. Bertone, que foi secretário de estado do papa Bento XVI, foi substituído por Francisco no ano passado.

Em um post feito no site da arquidiocese de Gênova, onde foi arcebispo, Bertone afirmou ter recebido uma ligação do Papa em solidariedade a ele depois da divulgação de sua mudança para a nova residência. O ex-número 2 do Vaticano afirmou que as moradias da Santa Sé são "normalmente espaçosas". Por outro lado, o papa Francisco escolheu morar em um modesto hotel local, próximo à nova casa de Bertone. Fonte: Associated Press.