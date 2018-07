Cardeais recebem resumo sobre finanças do Vaticano

Os chefes dos três principais escritórios financeiros do Vaticano passaram as informações aos cardeais nesta quinta-feira, como exigido pelas regras a respeito do período de transição entre papados, durante o qual os cardeais se reúnem diariamente para discutir problemas da igreja e as qualidades necessárias para o novo papa.

Os cardeais não estabeleceram a data para o início do conclave durante a sessão de discussões desta manhã, pois o último dos cardeais votantes, o vietnamita Jean-Baptiste Pham Minh Man, ainda não estava em Roma, embora sua chegada seja aguardada para esta quinta-feira. A data não pode ser determinada até sua chegada. As informações são da Associated Press.