Cardeal tem crises locais para enfrentar A substituição de quatro dos cinco membros da Comissão de Cardeais de Supervisão do Instituto de Obras de Religião (IOR), o Banco do Vaticano, indica que o papa Francisco quer mesmo dar uma mexida na máquina administrativa da Cúria Romana. É essa a interpretação de fonte ligada ao Serviço de Informação da Santa Sé, ao comentar ontem, sob condição de não se identificar, a informação divulgada, em comunicado de quatro linhas, sobre a reforma. "É possível que o cardeal d. Odilo seja nomeado para novo cargo", observou essa fonte do Vaticano.