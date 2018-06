Cargueiro afunda no Mar Adriático e deixa 5 pessoas desaparecidas Uma embarcação de transporte de cargas da Turquia colidiu com outro barco cargueiro e afundou perto do porto italiano Marina di Ravenna, no norte do Mar Adriático, neste domingo, matando um membro da tripulação e deixando cinco tripulantes desaparecidos, disseram autoridades.