Carla Bruni é internada para parto em Paris A primeira-dama da França, Carla Bruni, foi internada ontem em uma clínica de Paris para dar à luz seu primeiro filho com o presidente francês, Nicolas Sarkozy. De acordo com informações do jornal espanhol El País, todos os preparativos para a chegada da criança haviam sido feitos. O Palácio do Eliseu não confirmou a internação da cantora.