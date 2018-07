Carla Bruni é levada para a maternidade, diz imprensa francesa

PARIS - Uma grande quantidade de repórteres e curiosos se reuniu nas ruas próximas a uma maternidade de Paris nesta quarta-feira, 19, após receberem informações de que a primeira-dama Carla Bruni, de 43 anos, está no local para dar à luz.

Segundo informações do jornal Le Figaro e da emissora BFM-TV, a mulher do presidente Nicolas Sarkozy já está na clínica La Mauette esperando o nascimento do bebê.

O jornal citou uma fonte médica dizendo que a primeira-dama já estava em trabalho de parto e que o bebê era uma menina. Nem a maternidade e nem o governo francês comentaram o caso. Dezenas de boatos sobre o nascimento do filho do casal circularam nas últimas semanas na França.

Sarkozy, o pai, viajou para a Alemanha, onde se encontraria com a chanceler do país, Angela Merkel. Analistas dizem que o nascimento do seu filho poderia melhorar a imagem do presidente para as eleições presidenciais, que ocorrerão no primeiro semestre de 2012. Atualmente, o líder francês está atrás nas pesquisas de seu principal rival, o socialista François Hollande.

Sarkozy já tem três filhos de seus dois casamentos anteriores, enquanto Carla Bruni tem um filho de seu primeiro relacionamento. Com informações da Dow Jones e da Reuters.