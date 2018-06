Caroline Kennedy diz que espírito de seu pai ainda vive A filha do ex-presidente norte-americano, John F. Kennedy, afirmou em entrevista a uma publicação japonesa neste domingo que o espírito de seu pai ainda vive, embora sua vida tenha acabado. Caroline Kennedy, que é a nova embaixadora dos Estados Unidos no Japão, revelou ao jornal Yomiuri que as pessoas frequentemente dizem ter sido inspiradas por ele. Segundo ela, isso é um lembrete de que nós todos temos o dever de trabalhar juntos por um mundo melhor.