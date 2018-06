Carregamento de chocolates roubados é encontrado na Itália

ROMA - O Ministério Público e a polícia descobriram no Porto de Nola, em Nápoles, no sul da Itália, 50 toneladas de chocolates Lindt. O carregamento faz parte de um total de 260 toneladas do produto, roubado recentemente da sede italiana da empresa.

Em outubro, policiais prenderam o dono de uma empresa de logística e um de seus funcionários pelo roubo. Eles desviavam parte das cargas ao enviar os chocolates para os locais de destino para revendê-los diretamente.

A Procuradoria de Lodi, com o auxílio de policiais da cidade, encontraram mais de cinco mil caixas do chocolate estocadas em uma espécie de esconderijo. Segundo a empresa, o valor dos produtos chega a 1,5 milhão (cerca de R$ 2,9 milhões).