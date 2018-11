Carro avança contra pedestres e mata 7 pessoas na China

PEQUIM - Um motorista avançou com o carro nesta terça-feira, 27, por razões desconhecidas, contra vários pedestres em uma calçada da cidade de Leshan, sudoeste da China, e matou sete pessoas, anunciaram as autoridades.

O atropelamento, que também deixou quatro feridos, aconteceu às 10h na cidade da Província de Sichuan.

A polícia não explicou se o atropelamento foi um acidente ou ato intencional, mas informou que o motorista foi detido e uma investigação estava em curso para determinar as causas do incidente.

Na quinta-feira passada, outro motorista atropelou um grupo de crianças na cidade de Huludao, nordeste da China, e matou cinco pessoas. Dezenove ficaram feridas.

O motorista, um homem de 29 anos, decidiu atropelar pessoas "ao acaso", segundo a imprensa estatal.

Na China, os motoristas ignoram com frequência as normas de trânsito. De acordo com números oficiais, 58 mil pessoas morreram em acidentes nas estradas e avenidas em 2015. / AFP