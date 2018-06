Carro-bomba avança contra posto de controle no Afeganistão e mata ao menos 12 policiais

CABUL - Ao menos 12 policiais afegãos foram mortos e 4 ficaram feridos após um veículo carregado de explosivos avançar contra o posto de controle em que estavam na Província de Kandahar, no sul do país, na noite de quarta-feira 27, disse uma autoridade local.

Abdul Bari Baryalai, porta-voz do governo da província, afirmou que o ataque aconteceu no distrito de Maruf, na fronteira com o Paquistão. A ação, em um dos redutos do Taleban, enfatiza as ameaças enfrentadas pelas forças de segurança afegãs, notadamente unidades policiais que estão na linha de frente do combate aos insurgentes.

Um porta-voz do Taleban, Qari Yusuf Ahmadi, disse em um e-mail que o ataque começou com a detonação do tanque "por um suicida" e continuou com a ação de guerrilheiros taleban, que deixaram "muitos" membros das forças de segurança mortos e capturaram munição.

"A situação é agora de calma e voltou à normalidade na zona, e todas as instalações estão sob controle das forças de segurança afegãs”, disseram autoridades do Afeganistão.

O incidente aconteceu no mesmo dia em que militantes atacaram o aeroporto de Cabul enquanto o secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, visitava a capital afegã acompanhado pelo secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg. / REUTERS e EFE

