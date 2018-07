Carro-bomba deixa dois mortos e 15 feridos no Iraque Um carro-bomba que tinha como alvo um juiz responsável por casos de terrorismo explodiu nesta quarta-feira na cidade de Kirkuk, no norte do Iraque, matou duas pessoas e deixou outras 15 feridas, entre elas o magistrado Aziz Ibrahim. A explosão do carro aconteceu no momento em que Ibrahim chegava ao escritório, que fica perto de uma delegacia da polícia, disse o coronel Sherzad Mofari, da polícia iraquiana. Além do juiz, dois dos guarda-costas do magistrado foram feridos, bem como três policiais.