Atentado com carro-bomba deixa 28 feridos na capital do Iêmen; Estado Islâmico assume autoria

SANAA - Um atentado com carro-bomba na noite desta segunda-feira em Sanaa, capital do Iêmen, deixou 28 feiros, disseram fontes médicas. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, lançado quando as vítimas estavam reunidas para lamentar as mortes de outro atentado ocorrido no início deste mês.

Em um novo sinal de que a guerra no Iêmen está se intensificando, o porta-voz militar do país disse que suas forças haviam lançado um míssil Scud contra uma base militar saudita na terça-feira (horário local).

A aliança militar liderada pela Arábia Saudita tem bombardeado o grupo Houthi e seus aliados no Exército para desalojá-los da capital e restabelecer o governo do presidente Abd Rabbu Mansur Hadi, que está exilado em Riad.

Um conflito sectário foi desencadeado em todo o sul e centro do Iêmen, colocando os xiitas houthis contra milicianos locais de maioria sunita que apoiam a intervenção árabe.

O vácuo político deu aos militantes sunitas de linha-dura mais espaço para operar. Eles consideram os houthis apóstatas dignos de morte, e a explosão durante a noite foi o mais recente de uma série de ataques contra o grupo e seus apoiadores.

"A explosão foi causada por um carro-bomba detonado atrás do hospital militar no distrito de Sha'oub em Sanaa, que feriu 28 pessoas, entre elas 12 mulheres, em um edifício onde as vítimas de um ataque anterior estavam sendo veladas", disse uma fonte médica.

Em um comunicado publicado on-line, o Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque, dizendo que tinha como alvo a área "de vingança para os muçulmanos contra os apóstatas houthis". / REUTERS

