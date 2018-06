Carro bomba deixa pelo menos 21 mortos no Iraque

Autoridades afirmaram que havia uma longa fila de carros na barreira no momento em que o motorista, também morto na explosão, acelerou em direção aos policiais. Pelo menos outras 35 pessoas ficaram feridas segundo fontes médicas.

A capital do Iraque vive uma onda de violência desde que radicais islâmicos conquistaram o norte da cidade de Mosul. A cidade sofreu diversos ataques com explosões nas últimas semanas, mas até agora não existem registros de atentados coordenados e de grande escala. Fonte: Associated Press.