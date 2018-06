Carro-bomba em reduto do Hezbollah mata ao menos 14 pessoas no Líbano

Pelo menos 14 pessoas morreram e 212 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba ocorrida nesta quinta-feira em um reduto do Hezbollah na zona sul de Beirute, informou a agência estatal de notícias do Líbano NNA. Emissoras libanesas de televisão exibiam imagens de carros em chamas e informaram que havia pessoas presas em prédios atingidos pela explosão. Dezenas de ambulâncias foram enviadas ao local. O ataque de hoje, no distrito de Roueiss, é o segundo a atingir um reduto do Hezbollah em Beirute em pouco mais de um mês. Em julho, a explosão de um carro-bomba num bairro vizinho feriu mais de 50 pessoas. A maioria da população da zona sul de Beirute é xiita. A área é considerada um reduto do grupo guerrilheiro pró-iraniano Hezbollah.

Nenhum grupo ou indivíduo assumiu até agora a autoria da explosão de hoje em Roueiss. No entanto, grupos de oposição ao presidente da Síria, Bashar Assad, têm ameaçado promover retaliações contra o Hezbollah por sua participação ao lado das forças do governo na guerra civil síria. / AP