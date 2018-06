Carro-bomba explode e mata 12 pessoas na Nigéria

A bomba explodiu perto de um posto de controle em frente a uma estação de ônibus movimentada onde um atentado reivindicado pelo grupo terrorista Boko Haram matou 75 pessoas no dia 14 de abril.

Testemunhas disseram que o carro passava em frente ao posto de controle quando um homem saltou do veículo em movimento, que explodiu segundo depois.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque, mas ele conserva todas as características dos atentados do Boko Haram, que deseja criar um estado islâmico na Nigéria livre da corrupção que assola um dos mais ricos países da África. Fonte: Associated Press.