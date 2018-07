Carro-bomba explode e mata 5 em Mogadíscio

MOGADÍSCIO - Um carro-bomba explodiu ontem, terça-feira 18, em Mogadíscio nas proximidades do Ministério das Relações Exteriores da Somália, deixando pelo menos 5 mortos e 9 feridos. "A explosão ocorreu quando muitas pessoas e carros passavam na rua", disse uma das testemunhas. O ministério não teve suas instalações danificadas.

No momento da explosão, estavam no prédio da chancelaria o ministro da Defesa do Quênia, Yusuf Haji, e o chanceler, Moses Wetangula, que se reuniam com autoridades do governo de transição somali, apoiado pelo Ocidente. O atentado ocorreu depois que rebeldes ameaçaram Nairóbi com uma retaliação por causa de uma incursão militar queniana na Somália.