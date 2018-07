Carro bomba explode em cidade da Argélia

Segundo informações da agência estatal de notícias, um Toyota explodiu na entrada de um prédio em Tamanrasset, localizada a dois mil quilômetros da capital, ferindo 15 policiais, cinco bombeiros e outras três pessoas que passavam pelo local. Um dos policiais se encontra em estado crítico.

A Argélia tem lutado contra um grupo local de militantes da Al-Qaeda durante décadas, embora nunca tenha registrado um ataque desta natureza em uma cidade remota dentro do Deserto do Saara.

A Al-Qaeda tem bases principalmente no norte do país próximo à capital, onde ocorre a maioria dos ataques. O grupo também se envolveu em operações na região de Sahel, próxima à fronteira com Mali e a Mauritânia.