Carro-bomba explode em Damasco apesar de trégua

BEIRUTE - Um carro-bomba explodiu em Damasco, capital da Síria, nesta sexta-feira, 26, informou a imprensa estatal. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, dezenas morreram no ataque ocorrido na parte sul da cidade. "A explosão de um carro-bomba no lado de fora da mesquita Omar bin Khattab no distrito de Daf Shawk matou e feriu dezenas de pessoas", disse o grupo localizado em Londres.

O atentado aconteceu apesar da trégua firmada entre grupos rebeldes e o governo de Bashar Assad. Ela deveria entrar em vigor nesta sexta-feira, início do feriado de Eid al-Adha, e durar quatro dias.

A trégua foi proposta pelo enviado da ONU (Organização das Nações Unidas) e da Liga Árabe para a Síria, Lakhdar Brahimi, e está sendo prejudicada por casos de violência em várias cidades e vilas pelo país.

Com AP e Dow Jones