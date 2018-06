Carro-bomba explode em Damasco e mata dez pessoas

Um oficial, que pediu para não ser identificado, disse que o atentado também deixou 41 feridos e causou grandes danos. A emissora de TV reportou que entre os mortos estão mulheres e crianças.

O atentado acontece no quarto dia do que deveria ter sido um cessar-fogo durante o feriado muçulmano do Eid al-Adha, que começou na sexta-feira. No entanto, a trégua proposta pelo enviado da ONU (Organização das Nações Unidas) e da Liga Árabe para a Síria, Lakhdar Brahim, foi ignorada quase imediatamente após ter entrado em vigor. As informações são da Associated Press e Dow Jones.