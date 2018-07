Carro-bomba explode na capital da Somália

"Houve uma forte explosão perto do Ministério de Relações Exteriores e relatos iniciais indicam que um carro, cheio de explosivos, foi detonado. Ainda estamos investigando o incidente", disse Mohamed Adan, funcionário do governo da Somália.

"Foi um carro-bomba que explodiu, mas não sabemos qual era o alvo", disse à agência France Presse Ali Abdi Rahman, que viu a explosão. Testemunhas disseram que viram os corpos de duas pessoas, mas que não puderam dizer se eram civis.

"Houve uma enorme explosão e todos começaram a correr. Eu vi dois corpos e sete pessoas feridas, mas não sei se as vítimas eram civis", disse Said Yusuf.

A explosão, que aconteceu por volta das 10h (de Brasília), ocorreu enquanto dois representantes do Quênia, o ministro da Defesa Yusuf Haji e o ministro de Relações Exteriores Moses Wetangula, estavam no palácio presidencial, informaram funcionários do governo.

Os ministros quenianos estão no país para uma reunião com líderes somalis, depois de o Quênia ter iniciado, no domingo, operações militares no sul da Somália contra militantes do grupo al-Shabab. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.