Carro-bomba explode na fronteira entre Síria e Turquia

DAMASCO -Um carro-bomba explodiu na entrada principal da fronteira entre a Síria e a Turquia na cidade de Bab al-Hawa nesta terça-feira, 17, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A organização de monitoramente disse que não há relatos de mortos ou feridos. Contudo, um outro grupo, o Comitê de Coordenação Local, afirmou que várias pessoas ficaram feridas na ofensiva.

A travessia, localizada na província de Idlib, no noroeste da Síria, está sob controle de rebeldes desde o ano passado. A região próxima a fronteira com a Turquia tem sido palco de intensos combates entre rebeldes e forças do governo sírio de Bashar Assad.

A ofensiva desta terça-feira foi o segundo ataque com carro-bomba no local. No dia 11 de fevereiro, uma explosão na área, que fica entre os postos de controle turco e sírio, matou 13 pessoas, entre elas três turcos. / AP