Carro-bomba explode na Síria e mata 8 pessoas Um carro-bomba explodiu neste sábado,8, em uma região da Síria amplamente habitada por uma seita do ramo xiita que domina o regime, matando oito pessoas, incluindo três mulheres e um adolescente, de acordo com a TV estatal Al-Ikhbariya. Fora da cidade central de Homs, onde a explosão ocorreu, tropas do governo realizaram uma ofensiva contra rebeldes em fuga em vilarejos próximos.