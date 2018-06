Carro-bomba explode perto de igreja na Nigéria

O porta-voz do Estado de Plateau, Pam Ayuba, informou que as autoridades estavam cientes da explosão, que será investigada. Nenhum grupo reivindicou imediatamente a autoria do ataque na cidade, que foi alvo no passado de um grupo radical islâmico, conhecido como Boko Haram.

Este é o último atentado contra uma igreja católica na cidade de Jos, onde milhares morreram na última década em decorrência do confronto entre cristãos e muçulmanos. As informações são da Associated Press.