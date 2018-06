Carro-bomba explode próximo a uma mesquita no Iêmen Autoridades de segurança do Iêmen disseram que um carro-bomba explodiu em frente a uma mesquita na capital Sana. A explosão teria como alvo a mesquita Qabat Al-Mahdi, disseram as autoridades, que falaram na condição de anonimato. Um prédio próximo à mesquita também ficou danificado. Ainda não havia informações sobre o número de feridos.