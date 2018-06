Também hoje, forças de segurança iraquianas emboscaram um comboio de caminhões-tanque vindos da Síria e que tentavam entrar ilegalmente no Iraque, matando ao menos oito motoristas, segundo um porta-voz do governo. Fontes de inteligência sugeriram que o comboio teria como objetivo levar combustível a um grupo criado a partir da organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda. Fonte: Associated Press.