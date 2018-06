Carro-bomba mata 8 e fere 30 em sorveteria em Bagdá

BAGDÁ - Um carro-bomba explodiu nesta segunda-feira à noite do lado de fora de uma sorveteria, matando 8 pessoas e ferindo outras 30, disseram as autoridades iraquianas.

Segundo a polícia, o ataque ocorreu no distrito de Karrada que estava abarrotado de gente e de carros por ser o mês do Ramadã, quando os muçulmanos jejuam durante o dia. Após o pôr do sol, as famílias quebram o jejum e enchem os restaurantes e cafés de Bagdá.

As autoridades dizem que o ataque tinha como alvo uma sorveteria popular no centro de Bagdá e envolveu explosivos deixados em um carro estacionado.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque, mas o Estado Islâmico conduziu atentados semelhantes no ano passado que mataram centenas de pessoas durante o Ramadã. / Associated Press