Carro-bomba mata 15 no centro do país As forças de Bashar Assad bombardearam ontem regiões por onde os rebeldes avançam na direção de Damasco, nos subúrbios da capital síria, como parte de uma ofensiva para frear os insurgentes. No centro da Síria, a explosão de um carro-bomba deixou ao menos 15 mortos, disse a imprensa oficial. Ataques aéreos ocorreram ainda na cidade de Alepo, na Província de Idlib e em Latakia, afirmaram os rebeldes.