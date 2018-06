Carro-bomba mata 18 em distrito tribal Pelo menos 18 pessoas morreram e 51 ficaram feridas ontem na explosão de um carro-bomba em um mercado na área do Passo do Kyber, noroeste do Paquistão. O atentado ocorreu antes do meio-dia na localidade de Jamrud, perto de um ponto de ônibus, informou um funcionário do organismo oficial de coordenação das áreas tribais. Kyber é um dos sete distritos tribais que são redutos da insurgência.