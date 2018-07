Carro-bomba mata 26 no noroeste do Paquistão

De acordo com ele, centenas de pessoas estavam no local quando um automóvel que estava estacionado explodiu. A TV mostrou imagens dos destroços do veículo e de moradores locais correndo para levar as vítimas aos hospitais. Khan Mohammed, um dos feridos, disse que estava sentado com o sobrinho em sua loja, quando viu o carro estacionando na rua. Momentos depois, ele ouviu uma enorme explosão.

"Algo me atingiu no ombro e eu desmaiei", contou direto do hospital. Ele afirmou que dois de seus sobrinhos que estavam do lado de fora da loja no momento em que o veículo explodiu morreram e revelou temer por amigos feriados no atentado. Farooq Shah, autoridade do hospital, disse que 26 era o número de mortos no ataque.

Ninguém reivindicou responsabilidade pela explosão, mas a suspeita recaiu sobre insurgentes do Taleban paquistanês, que frequentemente atacam as forças de segurança e locais públicos com bombas e tiroteios. As informações são da Associated Press.