Carro-bomba mata 26 pessoas em área tribal Um carro-bomba explodiu ontem em um complexo de compras em uma região tribal no noroeste do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão. Ao menos 26 pessoas morreram e 50 ficaram feridas, informaram autoridades do governo. Lojas e veículos foram gravemente danificados no ataque ocorrido na manhã de ontem na cidade de Landi Kotal, na área tribal de Khyber, perto do principal ponto da fronteira de Torkham, informou o governante da região.